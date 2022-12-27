В Твери молодые люди обманули пенсионера, представившись сотрудниками полиции

Подозреваемых задержала полиция Фото: архив "КП"

В Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратился 81-летний пенсионер и сообщил о пропаже 230 000 рублей.

Полицейские установили, что домой к потерпевшему пришли двое неизвестных молодых людей, которые представились сотрудниками правоохранительных органов по борьбе с мошенничествами. Пожилой мужчина их впустил.

Лжеполицейские рассказали хозяину квартиры, что якобы задержали аферистов, ранее проводивших чистку вентиляции в его квартире по завышенной цене, и хотят возместить причинённый ущерб и оказать юридическую помощь. Обманутый хозяин квартиры передал им 30 000 рублей.

А после ухода незваных гостей обнаружил вместо 200 000 рублей сувенирные купюры "Билеты Банка приколов" и обратился в полицию.

Подозреваемых разыскали и задержали. Ими оказались двое неработающих жителей Бежецка 29 и 27 лет, один ранее уже был судим за совершение имущественных преступлений.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.