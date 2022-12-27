На реализацию АИП в Тверской области в ближайшие годы направят свыше 37 млрд рублей

В областном правительстве обсудили АИП. Фото: Александр ЖМУЛИН

Адресная инвестиционная программа (АИП) Тверской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов рассмотрена на заседании регионального правительства 27 декабря. Его провел губернатор Игорь Руденя.

- Очень важно, что мы продолжаем основные линии развития Тверской области. Это образование, культура, спорт, газификация, а также новая инфраструктура, дорожная сеть, инвестиционные проекты. Президент России Владимир Путин особое внимание обращал именно на необходимость развития инфраструктуры регионов, - глава региона.

Ключевыми направлениями в реализации Адресной инвестпрограммы в ближайшие три года являются дорожное хозяйство, туризм, здравоохранение, образование, коммунальное хозяйство и газификация.

Всего в АИП с 2023 по 2025 годы включено 62 объекта в 18 муниципалитетах. Общий объем финансирования - 37,3 млрд рублей (средства федерального и областного бюджетов). Из них самая большая сумма заложена на 2024 год - 17,5 млрд рублей.

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