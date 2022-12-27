В Твери двое 15-летних подростков до смерти забили бомжа бейсбольной битой

Подозреваемые задержаны и допрошены следователем Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Преступление было совершено 25 декабря 2022 года в Твери. В коридоре общежития на улице Ржевской двое 15-летних подростков до смерти забили мужчину без определенного места жительства.

По очереди подростки били потерпевшего бейсбольной битой и снимали происходящее на камеру мобильного телефона. В результате множественных телесных повреждений мужчина, 1961 года рождения, скончался на месте происшествия.

Место преступления осмотрел следователь и сотрудники полиции.

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по п. "д, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Несовершеннолетние подозреваемые задержаны и допрошены.

Мужчину забили бейсбольной битой Фото: прокуратура Тверской области

Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Пролетарского района города.

На место выезжал прокурор Пролетарского района Олег Рузаев. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.