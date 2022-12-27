В Твери 100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Владимиру Комиссарову

100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Владимиру Комиссарову Фото: ПТО

27 декабря 100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Владимиру Алексеевичу Комиссарову. С юбилеем жителя Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы человек героической, доблестной судьбы. В годы Великой Отечественной войны Вы мужественно прошли через кровопролитные сражения, в мирное время достойно трудились во благо Родины. Благодарю вас за верность долгу и Отечеству, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Владимир Алексеевич родился в деревне Курово Кашинского района. С началом Великой Отечественной войны поступил в Ленинградское стрелковое пулеметное училище, после завершения обучения был отправлен на фронт и участвовал в бою под Сталинградом в ранге командира взвода. С 1943 по 1945 год работал учителем в начальной школе. В послевоенное время более 34 лет трудился на аэродроме "Змеево" Калининского района специалистом по связи.

Владимир Комиссаров награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и медалью Жукова.