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НовостиОбщество27 декабря 2022 9:02

Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днём спасателя Российской Федерации

Праздник отмечается 27 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днём спасателя Российской Федерации

Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днём спасателя Российской Федерации

Фото: ПТО

27 декабря отмечается День спасателя Российской Федерации. Сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по Тверской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваше главное профессиональное качество – это постоянная готовность встать на защиту территории и наших граждан. Действуя слаженно, с полной самоотдачей, вы поддерживаете стабильность в обществе, изо дня в день подтверждаете высочайшую эффективность работы Главного управления МЧС России по Тверской области, – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Отдельные слова признательности губернатор выразил ветеранам службы.