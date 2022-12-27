Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днём спасателя Российской Федерации

Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днём спасателя Российской Федерации Фото: ПТО

27 декабря отмечается День спасателя Российской Федерации. Сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по Тверской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваше главное профессиональное качество – это постоянная готовность встать на защиту территории и наших граждан. Действуя слаженно, с полной самоотдачей, вы поддерживаете стабильность в обществе, изо дня в день подтверждаете высочайшую эффективность работы Главного управления МЧС России по Тверской области, – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Отдельные слова признательности губернатор выразил ветеранам службы.