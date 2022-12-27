В Твери девушке незаконно отказали в пенсии по потере кормильца

Девушке выплатили 200 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Заволжского района Твери обратилась 22-летняя местная жительница и сообщила о незаконном отказе ей в назначении страховой пенсии по потере кормильца.

Установлено, что в марте 2021 года девушка обратилась в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением, однако государственное учреждение по результатам рассмотрения документов приняло решение заявительнице отказать со ссылкой на отсутствие у умершего отца официальных источников заработка.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об установлении юридического факта нахождения на иждивении и обязании назначить пенсию.

По результатам принятых мер девушке произведен перерасчет пенсии и выплачено более 200 тыс. рублей.