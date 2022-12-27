В Твери прокуратура проверила оснащение автобусных остановок

Остановки обязали оснастить недостающими элементами Фото: Виктория ТУШКОВА

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки выявлены несоответствия остановочных пунктов общественного транспорта требованиям федерального законодательства: отсутствуют навесы, скамейки, освещение, лавочки и урны.

Прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление с требованием признать бездействие органов местного самоуправления незаконным, возложить на них обязанность обустроить 136 остановочных пунктов общественного транспорта недостающими элементами.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.