В Твери прокуратура проверила оснащение автобусных остановок

Остановки обязали оснастить недостающими элементами
Фото: Виктория ТУШКОВА
Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки выявлены несоответствия остановочных пунктов общественного транспорта требованиям федерального законодательства: отсутствуют навесы, скамейки, освещение, лавочки и урны.
Прокуратурой района направлено в суд административное исковое заявление с требованием признать бездействие органов местного самоуправления незаконным, возложить на них обязанность обустроить 136 остановочных пунктов общественного транспорта недостающими элементами.
Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.