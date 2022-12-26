В Твери прихожане церкви три недели строили из снега Рождественский вертеп

В Твери прихожане церкви построили из снега Рождественский вертеп Фото: Воскресенская церковь (Трех Исповедников)

В Твери на набережной Афанасия Никитина возле Воскресенской церкви Трех исповедников появился Рождественский вертеп.

Воспроизведением сцены рождества Христова занимались прихожане церкви. Строили почти месяц. В качестве материала использовали снег.

В масштабном проекте с энтузиазмом принимали участие взрослые и дети. Строили по выходным, после службы. Начали со стены-основы. Снег носили в ведрах. Первые "кирпичики" были уложены 3 декабря. Тогда еще был морозец, строили ладно, а потом пришла оттепель, пошел ледяной дождь. Но работа не остановилась, а стена выстояла и даже преобразилась. Стали угадываться библейские сцены, фигуры, сюжет.

Снег носили в ведрах. Первые "кирпичики" были уложены 3 декабря Фото: Воскресенская церковь (Трех Исповедников)

И, хотя церковь православная, в снежной фреске прослеживается влияние западного христианства. Видно, что создатели люди начитанные и насмотренные. Барельефы созданы в духе мастеров позднего средневековья и раннего Ренессанса. Напоминают надвратные барельефы готических соборов - типа Нотр-Дам-де-Пари, Руанского.

В настоящее время работа над фреской завершена. Служители церкви благодарят всех прихожан, кто принимал участие в создании Рождественского вертепа.

Полюбоваться вертепом и сфотографироваться могут все желающие.