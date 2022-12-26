Общественный совет УФСИН Тверской области проведет прямую линию с населением Фото: Татьяна Коркина

28 декабря при УФСИН и региональной Общественной наблюдательной комиссии в 10:00 утра состоится "прямая линия" представителей Общественного совета с населением.

В работе примут участие представители Общественного совета при УФСИН и региональной Общественной наблюдательной комиссии, а также помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Наталья Галыгина.

Обратившимся гражданам будут даны ответы на вопросы, связанные с соблюдением прав осужденных, содержащихся в учреждениях УФСИН России по Тверской области.

Звонки принимаются по телефону: (4822) 33-29-98.