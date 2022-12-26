В Твери родителям разрешили приходить на новогодние утренники в детские сады

В Твери детские сады приглашают родителей на утренники Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери вовсю идут новогодние детские утренники в школах, детских садах и классах допобразования.

В этом году уровень заболеваемости ниже, коронавирусные ограничения отменены, что позволило не проводить утренники, ограничиваясь лишь детским коллективом, а пригласить родителей. Но при условии соблюдения санитарных норм и на усмотрение администрации образовательного учреждения.

От каждого ребенка в некоторых садах Твери приглашают одного родителя. Маска и бахилы - обязательны. Присутствие разрешено при отсутствии карантина в группе.

Разрешено приглашать артистов - аниматоров, Деда Мороза и Снегурочку и других персонажей.

Отметим, что в Тверской области за сутки коронавирусом заразились лишь 10 человек. Эпидобстановка по заболеваемости ОРВИ и гриппом остается стабильной.