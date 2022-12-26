Приходы и монастыри Тверской епархии собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

В приходах Тверской епархии собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО Фото: tvereparhia.ru

По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия во всех храмах Тверской епархии до 26 декабря организован сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан Тверской области.

В собор Вознесения Господня Твери люди приносят необходимые вещи: носки, термобелье, штыковые лопаты. Рукодельницы Вознесенского прихода вяжут шерстяные носки.

Собранные вещи еженедельно направляются в Отдел социального служения Тверской епархии.

К праздникам Рождества Христова и Новолетия гуманитарная помощь будет отправлена на передовую.

- На всех приходах Конаковского благочиния со всех приходов собрали 64 коробки новых вещей, медикаментов, средств личной гигиены, продуктов, новогодних подарков, сладостей, одноразовой посуды, бензопилу, ножовки, иконки, - сообщает Тверская епархия.

Дети воскресных школ подготовили для солдат поздравления с Рождеством Христовым и Новым годом.