В Твери работает выставка картин "Царица зима" Фото: администрация Твери

В лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра торжественно открылась выставка цифровых воспроизведений картин художника-славяниста Всеволода Иванова.

Экспозиция посвящена зиме. На выставке представлены принт-копии и ряд оригиналов картин, на которых изображена Русь древнейшая - с деревянными теремами, сказочными персонажам, былинными богатырями.

- Всеволод Иванов живет и работает в Твери, но его уникальные полотна широко известны во всем мире. Автор выставляется в Москве, крупных городах России, за рубежом, а вот в родном городе - крайне редко. В рамках работы выставки запланированы творческая встреча с художником, автограф-сессия, а также презентация нового художественного альбома в эксклюзивном полиграфическом исполнении "Дорогами богов и людей", - сообщили в администрации города.

Выставка "Царица зима" будет работать до 15 января.