В Твери готовят к пуску реконструируемые очистные сооружения канализации

В областной столице приступили к пусконаладочным работам первой очереди реконструируемых очистных сооружений городской канализации. Фото: ПТО

В Твери проводится отладка режимов работы оборудования первой очереди реконструируемых очистных сооружений городской канализации. Их обновление должно повысить качество очистки сбрасываемых вод.

Реконструкция канализационных сооружений в столице региона ведется по нацпроекту "Экология" при федеральной и областной финансовой поддержке.

- Реализация национального проекта позволяет улучшить экосистему региона. Первоочередные задачи – сроки и качество выполнения всех заявленных работ, - считает губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба областного правительства напоминает, что по проектам "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" нацпроекта в Тверской области к 2024 году запланировано построить и реконструировать ряд объектов водоснабжения и водоочистки:

- Один из масштабных проектов - реконструкции водозаборных сооружений Ржев-1 и Ржев-2, включая систему подготовки питьевой воды. В Твери проведена модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста для повышения качества воды в областном центре. Обновлено более 5 км труб с увеличением их диаметра с 600 до 800 миллиметров. В этом году запланировано благоустройство участка, на котором велись работы. Реконструкция водозабора также проведена в Кесовой Горе - здесь обеспечена автоматизированная очистка воды.