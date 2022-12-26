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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:40

В Тверской области работника незаконно уволили из школы

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области работника незаконно уволили из школы

В Тверской области работника незаконно уволили из школы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Молоковского района обратился местный житель с жалобой на соблюдение его трудовых прав в Молоковской средней школе имени Маршала Советского Союза Героя Советского Союза Н.В. Огаркова.

Установлено, что работник школы уволен из-за прогула по приказу директора. Однако его длительное отсутствие на рабочем месте в письменном виде не зафиксировано, акт об отсутствии на рабочем месте не составлен. Объяснить причины работнику не дали и об увольнении не уведомили.

- Внесенная в трудовую книжку работника запись об увольнении на основании прогула явилась препятствием для дальнейшего трудоустройства, - сообщили в прокуратуре.

Прокурором района принят комплекс мер, выявленные нарушения были устранены, приказ об увольнении изменен, в трудовую книжку работника внесена запись об изменении основания увольнения работника.