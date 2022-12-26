Двое мужчин и женщина жестоко расправились с 83-летней бабушкой из-за серёжек и 5000 рублей в Тверской области

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении двух мужчин и женщины, 1989, 2000 и 1968 годов рождения. Они подозреваются в убийстве и разбойном нападении.

По версии следствия, 21 декабря 2022 года в Кимрах двое пьяных мужчин и женщина приехали к 83-летней пенсионерке, проживающей на улице Топорикова. Женщина осталась на улице, а мужчины в медицинских масках и перчатках ворвались к бабушке. Хозяйку квартиры сильно избили и потребовали денег. Испугавшись, потерпевшая передала нападавшим золотые сережки и 5000 рублей. злоумышленники скрылись. А пенсионерка скончалась в результате травмы груди, которую ей нанесли во время нападения.

Похищенное фигуранты разделили.

На место происшествия выехали следователь СК и сотрудники полиции. Подозреваемых оперативно разыскали и заключили под стражу.

- В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых преступлений, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование уголовного дела продолжается.