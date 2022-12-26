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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:19

"Полицейский Дед Мороз" поздравил ребят из Тверского социально-реабилитационного центра

Акцию организовали транспортные полицейские
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Детям понравилось. Фото: ЛО МВД на станции Тверь.

Детям понравилось. Фото: ЛО МВД на станции Тверь.

Тверские транспортные полицейские присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тверь поздравили подопечных областного социально-реабилитационного центра с наступающим Новым годом.

Для ребят организовали мастер-класс по изготовлению кролика - символа наступающего 2023 года.

- Дети с большим удовольствием декорировали своих кроликов цветными атласными лентами, проявляя творчество и мастерство, - рассказывают в пресс-службе ЛО МВД на станции Тверь. - Затем вместе со стражами порядка ребята проследовали в актовый зал к новогодней ёлке, где их ожидал сюрприз в образе сказочного героя - Деда Мороза.

Дед Мороз и Снегурочка поиграли с ребятами в новогодние игры, ребята прочли новогодние стихи и спели зимние песни. В конце они получили от "Полицейского Деда Мороза" сладкие подарки.