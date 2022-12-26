Завершается обустройство фасадов поликлиники Старицкой ЦРБ в Тверской области

Здание возведено, но еще нужно доделать фасады и довести до конца внутренние работы.
Фото: ПТО
26 декабря губернатор Игорь Руденя посетил Старицу и проверил, как идет строительство здания для поликлиники центральной районной больницы. Проект реализуется в ответ на обращения и пожелания жителей города.
Для размещения поликлиники строится трехэтажное здание площадью около 3 тыс. кв. метров с детским и взрослым отделениями на 100 и 200 посещений в смену. В состав поликлиники включены отделения профилактики, лучевой и функциональной диагностики, стоматология, кабинеты терапевтов, узких специалистов.
Здание уже возведено, смонтированы оконные блоки, установлены лифты. Завершается обустройство фасадов, продолжается устройство стен и перегородок. Также ведутся отделочные работы в помещениях, монтаж систем отопления, электро- и водоснабжения, кондиционирования, вентиляции.
По итогам посещения глава региона провел совещание и дал ряд поручений, направленных на создание комфортных условий для пациентов и врачей в новом здании поликлиники.
- В новой поликлинике можно будет разграничить потоки пациентов, обеспечить более комфортные условия работы врачей и пребывания пациентов. Важно, что будут обустроены кабинет профилактики, удобная регистратура, аптека. В одном здании с другими подразделениями разместят стоматологию, - отметила главврач Старицкой ЦРБ Татьяна Морданова.
Внутри еще немало работы.
Фото: ПТО
После осмотра здания губернатор провел совещание по вопросам строительства поликлиники.
Фото: ПТО