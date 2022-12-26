В Тверской области простились с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим Николаем Скворцовым

В Тверской области простились с военнослужащим Николаем Скворцовым Фото: администрация Торжокского района

23 декабря в деревне Ладьино Высоковского сельского поселения Торжокского района простились с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим Николаем Скворцовым.

Соболезнования родным и близким погибшего выразили начальник Главного управления "Государственная жилищная инспекция" Тверской области Дмитрий Олегович Ефимов, глава Торжокского района Елена Хохлова, глава Высоковского сельского поселения Светлана Иванова.

Проводить героя в последний путь пришли односельчане, представители районной и поселковой администраций, военкомата.

- Николая Скворцова похоронили с воинскими почестями на кладбище в деревне Ладьино, - сообщает администрация Торжокского района.

Погибший Николай Скворцов посмертно награжден медалью "За отвагу".