В Тверской области мужчина порезал подругу кухонным ножом

На жителя Тверской области завели уголовное дело Фото: архив "КП"

В дежурную часть полиции Западной Двины обратилась 22-летняя местная жительница.

Девушка сообщила, что в ходе ссоры приятель порезал ее кухонным ножом. Потерпевшая самостоятельно обратилась за помощью в медучреждение и полицию.

Участковый уполномоченный полиции опросил участников и свидетелей конфликта. Кухонный нож изъят в качестве вещественного доказательства. Причиненные девушке телесные повреждения расцениваются как лёгкий вред здоровью.

Мужчина сознался в содеянном. По части 2 статьи 115 УК РФ на него завели уголовное дело.