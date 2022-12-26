100 лет исполнилось жительнице Тверской области

Прасковью Семенову поздравил губернатор. Фото: ПТО

26 декабря 100 лет исполнилось жительнице Торопца, ветерану Великой Отечественной войны – труженице тыла Прасковье Семеновой. С юбилеем Прасковью Михайловну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваш самоотверженный труд стал частью Победы в Великой Отечественной войне, послевоенного восстановления и развития нашей страны. У вашего поколения мы учимся самоотдаче и ответственности, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Прасковья Михайловна родилась в деревне Сабурово Торопецкого района. В годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу, выдавала карточки на продукты питания, работала в поле.

В послевоенное время Прасковья Ивановна работала учителем в Кочутской семилетней школе, Монастыревской начальной школе, Понизовской семилетней школе, а также была воспитателем интерната Волокской восьмилетней школы.

Прасковья Михайловна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».