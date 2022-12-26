Посёлок Жарковский в Тверской области подключили к газу

Глава региона (в центре) поучаствовал в символическом акте зажжения газовой горелки.
Фото: ПТО
26 декабря губернатор Игорь Руденя в ходе рабочего визита в посёлок Жарковский посмотрел, как работает газорегуляторный пункт, и поучаствовал в символическом акте зажжения газовой горелке. В этом населенном пункте недавно ввели в эксплуатацию межпоселковый и внутрипоселковый газопроводы.
- Строительство газопроводов в Жарковском - это первый этап газификации юго-запада Тверской области. В общей сложности в посёлке созданы условия для газификации порядка 1500 домовладений, социальных объектов и предприятий, а также перевода на природный газ 11 котельных, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.
По поселку проложены газовые сети протяженностью 28,1 км. Они построены в рамках региональной адресной инвестиционной программы. Источником газоснабжения является межпоселковый газопровод от КУ № 5 до поселка Жарковский, который построен в рамках Программы газоснабжения и газификации Тверской области за счет средств ПАО «Газпром».
- Выполняя задачи по газификации Тверской области, мы формируем инвестиционную привлекательность и перспективы развития таких районов как Жарковский. Сегодня в непростое время, когда мы находимся в особых экономических условиях, мы можем развивать свою промышленность, производства, - отметил Игорь Руденя.
Во время посещения посёлка губернатору также показали мобильный офис, с помощью которого собираются заявки на подключение к газу от жителей отдалённых деревень и сёл.
Начал рабочий визит в Жарковский Игорь Руденя с возложения цветов к воинскому захоронению в посёлке.
В посёлке теперь есть газ.
Фото: ПТО
Губернатор Игорь Руденя вместе с главой Жарковского округа Андреем Белявским возложил цветы к местному воинскому мемориалу.
Фото: ПТО
До 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.
По поручению главы государства принято решение об увеличении предельного размера поддержки льготных категорий граждан на газификацию домов и квартир.
Это ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, в том числе участники специальной войной операции, которые смогут получить субсидию до 100 тысяч рублей. А также многодетные семьи с пятью и более детьми, для которых поддержка на газификацию домовладений составит до 300 тысяч рублей.