Криминальный авторитет из Тверской области получил 10 лет колонии строгого режима

Фигурант занимал одно из высших положений в преступной иерархии Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области за занятие высшего положения в преступной иерархии, незаконное хранение оружия и боеприпасов осужден криминальный авторитет. Уголовное дело по ст. 210.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ расследовалось первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Тверской области.

- В суде установлено, что подсудимый с сентября 2019 года был наделен статусом "положенец" и стал занимать одно из высших положений в преступной иерархии. Он определял преступную идеологию и правила поведения лиц, отбывающих наказание, организовывал сбор, хранение и распределение материальных ценностей ("общака), проводил "воровские суды", - сообщили в прокуратуре Тверской области.

Кроме того, осужденный незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы. Особое положение фигурант занимал до момента задержания - 19 июня 2020 года.

- В результате совместных действий, проведенных следователями регионального СУ СК России, а также оперативных сотрудников областных Управлений ФСБ, ФСИН, МВД были собраны доказательства вины фигуранта в инкриминируемых ему преступлениях. Допрошено более 30 свидетелей, в том числе из других регионов России, проведен ряд судебных экспертиз, - прокомментировал заместитель руководителя следственного управления СК России по Тверской области подполковник юстиции Сергей Монахов. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима.