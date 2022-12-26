В Тверской области установили мемориальную доску военнослужащему Александру Сухову, погибшему в ходе СВО

Табличку памяти военнослужащего открыли на фасаде школы №8 в Конаково Фото: vk.com/podslushano_konakovo

16 декабря 2022 в школе №8 города Конаково почтили память выпускника Александра Сухова. Военнослужащий погиб в ходе СВО в сентябре 2022 года, награжден орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте школы.

На открытии мемориальной доски присутствовали представители администрации, военный комиссар города Конаково, родственники погибшего, учителя, учащиеся школы.

Собравшиеся возложили цветы к памятной табличке.

Прощание с 28-летним Александром Суховым состоялось 8 ноября 2022 года.