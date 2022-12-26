Прокуратура помогла девушке-сироте получить жилье в Тверской области

В Тверской области девушке предоставят квартиру Фото: архив "КП"

В прокуратуру Западнодвинского района обратилась 21-летняя местная жительница. Девушка осталась без попечения родителей (мать лишена родительских прав, отец юридически отсутствует).

Установлено, что мать девушки своего жилья не имела, а она сама проживала в приёмной семье, в связи с чем была признана нуждающейся в предоставлении жилья. В 2015 году девушку включили в списки на предоставление жилья, которое она так и не получила.

Прокурор обратился в суд в интересах заявительницы с исковым заявлением к администрации Западнодвинского муниципального округа о возложении обязанности предоставить девушке жилое помещение.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.