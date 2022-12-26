Жителя Тверской области осудили за ограбление матери

В Тверской области мужчину осудили за ограбление матери Фото: Степан КАМЕНЕВ

Удомельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Мужчину осудили за грабеж (ч. 1 статьи 161 УК РФ).

Молодой человек ранее уже был судим. Придя в гости к матери, нашел у нее в комнате пакет с деньгами и присвоил его себе. Женщина потребовала вернуть накопления, но сын скрылся. Ущерб составил 55 000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным в грабеже и приговорил его к 1 году 3 месяцам колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.