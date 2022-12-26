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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 6:25

Двое мужчин получили по 14 лет колонии за убийство рабочего на стройке в Тверской области

Преступление было совершено в октябре прошлого года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Двое мужчин осуждены за убийство на стройке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Двое мужчин осуждены за убийство на стройке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области суд вынес приговор в отношении двух мужчин. Они признаны виновными в совершении убийства по предварительному сговору (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ, п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года трое мужчин выполняли кровельные работы на стройке в деревне Рябеево. Рабочие жили в бытовке, где в один из дней произошел конфликт - двое мужчин избили третьего, а потом отвели его на берег реки и утопили.

Оба преступника, по решению суда, отправятся на 14 лет в колонию строгого режима.