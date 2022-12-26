Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 декабря 2022 6:08

В Кашине пожарные спасли женщину из горящего дома

Причина возгорания устанавливается
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пожарные спасли женщину из горящего дома Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пожарные спасли женщину из горящего дома Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в жилом доме на улице Кленовой в Кашине поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 20:19 вечера 25 декабря.

На место ЧП были направлены отделения ПСЧ-33.

- Из задымленного дома звеном газодымозащитной службы была спасена женщина. От госпитализации спасенная отказалась, - сообщили в пресс-службе МЧС.

В 20:28 пожар был локализован. В 20:32 - полностью потушен. Причина возгорания устанавливается.