В Кашине пожарные спасли женщину из горящего дома

Пожарные спасли женщину из горящего дома Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в жилом доме на улице Кленовой в Кашине поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 20:19 вечера 25 декабря.

На место ЧП были направлены отделения ПСЧ-33.

- Из задымленного дома звеном газодымозащитной службы была спасена женщина. От госпитализации спасенная отказалась, - сообщили в пресс-службе МЧС.

В 20:28 пожар был локализован. В 20:32 - полностью потушен. Причина возгорания устанавливается.