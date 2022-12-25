Жителей Тверской области предупредили о гололедице на дорогах

Будьте осторожны. На дорогах - гололедица
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей о гололедице.
Опасная ситуация на дорогах сохранится до 26 декабря.
По прогнозам синоптиков, рабочая неделя начнется с легкого мороза. В ночь на понедельник - до -14 градусов, днем -9... -4. Переменная облачность.
Во вторник, 27 декабря, в Тверской области обещают снег. Температура воздуха -6... -1 градус. Ветер 5-10 м/с.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, особенно при управлении автотранспортом.