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НовостиОбщество25 декабря 2022 17:09

Жителей Тверской области предупредили о гололедице на дорогах

Будьте внимательны и осторожны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Будьте осторожны. На дорогах - гололедица

Будьте осторожны. На дорогах - гололедица

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей о гололедице.

Опасная ситуация на дорогах сохранится до 26 декабря.

По прогнозам синоптиков, рабочая неделя начнется с легкого мороза. В ночь на понедельник - до -14 градусов, днем -9... -4. Переменная облачность.

Во вторник, 27 декабря, в Тверской области обещают снег. Температура воздуха -6... -1 градус. Ветер 5-10 м/с.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах, особенно при управлении автотранспортом.