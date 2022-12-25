Пропавшая в Твери девочка-подросток вернулась домой

Пропавшую девушку опросил следователь Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери разыскали пропавшую 16-летнюю девушку. Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя ушла гулять с друзьями и не вернулась домой.

По факту исчезновения подростка Московским межрайонным следственным отделом Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время поиски завершены. С целью установления обстоятельств безвестного отсутствия несовершеннолетняя опрошена следователем Следственного комитета.