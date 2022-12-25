Следователи проводят проверку по факту пожара с погибшим в Твери

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре в жилом доме.
ЧП произошло 25 декабря на улице Красина. В ходе тушения пожара в доме было обнаружено тело мужчины 1953 года рождения.
Женщину из горящего дома спасли пожарные.
Место происшествия осмотрел следователь. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.