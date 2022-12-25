Следователи проводят проверку по факту пожара с погибшим в Твери

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре в жилом доме.

ЧП произошло 25 декабря на улице Красина. В ходе тушения пожара в доме было обнаружено тело мужчины 1953 года рождения.

Женщину из горящего дома спасли пожарные.

Место происшествия осмотрел следователь. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.