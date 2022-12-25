В Твери ведутся коммунальные работы в месте, где провалился асфальт у гимназии №8

Место провала огорожено, работает техника, рабочие копают котлован Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери ведутся коммунальные работы в месте, где произошло обрушение грунта. ЧП произошло 23 декабря в Заволжском районе, у гимназии №8. В результате провала образовалась глубокая яма с кипятком, в которую провалился мужчина.

Серьезных травм пострадавший не получил. В больнице ему оказали медпомощь.

По факту происшествия проводится прокурорская и доследственная проверка.

Сейчас место провала огорожено, работает техника, рабочие копают котлован. О сроках окончания ремонта не сообщается.