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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 8:59

Грабитель вынес из магазина продукты питания в Тверской области

Злоумышленника задержала полиция по "горячим следам"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержали по "горячим следам"

Подозреваемого задержали по "горячим следам"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась администратор продуктового магазина в городе Кувшиново. Сотрудница пояснила, что вечером неизвестный мужчина похитил из торгового зала продукты питания на сумму 2500 рублей и скрылся.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На поиск злоумышленника были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб города.

В тот же вечер полицейские по горячим следам установили местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался 38-летний неработающий ранее судимый местный житель. Выяснилось, что мужчина состоит под административным надзором в органах внутренних дел.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.