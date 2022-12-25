Грабитель вынес из магазина продукты питания в Тверской области

Подозреваемого задержали по "горячим следам" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась администратор продуктового магазина в городе Кувшиново. Сотрудница пояснила, что вечером неизвестный мужчина похитил из торгового зала продукты питания на сумму 2500 рублей и скрылся.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На поиск злоумышленника были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб города.

В тот же вечер полицейские по горячим следам установили местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался 38-летний неработающий ранее судимый местный житель. Выяснилось, что мужчина состоит под административным надзором в органах внутренних дел.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.