Из хозпостройки на участке жителя Весьегонска украли два спиннинга

Подозреваемого разыскала полиция Фото: архив "КП"

В полицию поступило заявление от 37-летнего жителя Весьегонска. Мужчина сообщил, что пока его не было дома, кто-то сломал навесной замок на двери хозпостройки и украл два спиннинга. Ущерб составил более 13 000 рублей.

Полицейские обследовали помещение и территорию, опросили возможных свидетелей, изъяли следы и улики. В ходе розыска был задержан подозреваемый 42-летний местный житель.

Фигурант сознался в содеянном и пояснил, что похищенные спиннинги планировал продать. Имущество вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.