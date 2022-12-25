Таинства крещения проходят в тюремных храмах Тверской области

В тюремных храмах тверские священники совершают Таинства крещения Фото: Тверская епархия

В Рождественский пост в тюремных храмах тверские священники совершают Таинства крещения, исповеди, причащения.

При исправительном учреждении ФКУ ИК № 1 в поселке Большие Перемерки, в церкви в честь святителя Спиридона Тримифунтского, прихожанин церкви, отбывающий наказание в ИК, принял Таинство крещения.

- Таинству предшествовала духовная беседа, которую провел председатель Епархиального отдела по тюремному служению настоятель храма протоиерей Михаил Беляев, - сообщает отдел по тюремному служению Тверской епархии.

22 декабря в храме святого благоверного князя Александра Невского на территории ИК-4 в Торжке была совершена Божественная литургия, а после-молебен, за которым молились осужденные и сотрудники колонии. 10 человек исповедались и причастились.

Богослужение совершил священник Александр Данилин, настоятель церкви в честь Троицы Живоначальной в Торжке.

Богослужения в тюремном храме совершаются каждый месяц.