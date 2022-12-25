В Тверской области 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Евгении Смирновой

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Евгении Смирновой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

25 декабря 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Евгении Сергеевне Смирновой. С днем рождения жительницу посёлка Сандово Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Посвятив жизнь труду на земле, Вы в годы Великой Отечественной войны отдавали все силы для Победы, в мирное время были примером добросовестного отношения к делу», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Евгения Сергеевна родилась в деревне Харавичи Сандовского района. В годы войны и послевоенное время трудилась в колхозе «За мир». Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».