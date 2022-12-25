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НовостиОбщество25 декабря 2022 8:04

В Тверской области 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Евгении Смирновой

С днем рождения труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Евгении Смирновой

101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны Евгении Смирновой

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

25 декабря 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Евгении Сергеевне Смирновой. С днем рождения жительницу посёлка Сандово Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Посвятив жизнь труду на земле, Вы в годы Великой Отечественной войны отдавали все силы для Победы, в мирное время были примером добросовестного отношения к делу», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Евгения Сергеевна родилась в деревне Харавичи Сандовского района. В годы войны и послевоенное время трудилась в колхозе «За мир». Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».