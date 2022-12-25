Дед Мороз будет встречать жителей Твери на Рождественской ярмарке

Праздничная программа на Рождественской ярмарке состоится 25 декабря Фото: администрация Твери

На улице Трехсвятской 25 декабря гостей и покупателей на рождественской ярмарке будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.

Развлекательная анимационная программа для детей и взрослых начнется в 15:00. Посетителей ждут хороводы, конкурсы, игры и подарки. Будет работать фотозона, организованы дегустации сладостей.

Праздничная торговля сувенирами и фермерскими продуктами продлится до 8 января. Время работы ярмарки с 11:00 до 20:00, кроме 1 января.