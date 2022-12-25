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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 6:20

16-летняя девушка пропала в Твери

Проводится проверка, организованы поиски
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту пропажи девушки проводится проверка Фото: СУ СК Ф по Тверской области

По факту пропажи девушки проводится проверка Фото: СУ СК Ф по Тверской области

Сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетней Юлии Селег поступило в региональный СКР 25 декабря. 16-летняя девушка накануне покинула место жительства, направившись на прогулку с друзьями, и не вернулась.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователь и полиция выезжали месту последнего нахождения несовершеннолетней, проведен осмотр жилища, опрошены родственники. Организованы поиски пропавшей.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефону следственного управления: 8-930-179-00-69.

Девушка ушла гулять и не вернулась Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Девушка ушла гулять и не вернулась Фото: СУ СК РФ по Тверской области