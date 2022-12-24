В одном из городов Тверской области запустили проект по популяризации «Пушкинской карты»

По "Пушкинской карте", на которой начислены деньги государства, может купить билет в учреждение культуры, например, в музей. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Торжке стартовал проект «За культурой в «Мои документы». В местном филиале МФЦ на улице Бакунина появились информационные плакаты и рекламные ролики, рассказывающие о возможностях «Пушкинской карты».

Пресс-служба правительства региона сообщила, что инициаторами проекта «За культурой в «Мои документы» являются Всероссийский историко-этнографический музей и ГАУ «МФЦ» Тверской области.

- Идея заключается в том, чтобы рассказывать о возможностях «Пушкинской карты» каждому школьнику, который приходит в МФЦ за своим первым в жизни паспортом. И не только им, но и всем молодым людям до 22 лет, которые ещё не успели получить карту, тем более в МФЦ могут помочь с ее оформлением, - отметила директор музея Ирина Жукова.

Напомним, что «Пушкинскую карту для молодежи с 14 до 22 лет начали выпускать в стране с 2021 года. Это соцпрограмма - на карту начислены средства от государства, которые можно потратить на покупку билетов в учреждения культуры. Но только в те, где она действует. Подробнее об этом читайте в материале "КП"-Тверь".

Сейчас в регионе «Пушкинская карта» действует более чем в 30 учреждениях Тверской области: федеральных, государственных, муниципальных и частных.

В том же Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке по «Пушкинской карте» можно посетить более 30 программ ежемесячно. В их числе - интерактивы и экскурсии, образовательные программы и творческие квесты, постоянные экспозиции и событийные выставки.