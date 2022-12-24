В Тверской области с 10 декабря неизвестно местонахождение 38-летнего мужчины

Вячеслав Будко пропал 10 декабря. Фото: VK/Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тверская область

В Тверской области ищут 38-летнего жителя Зубцова Вячеслава Будко. Он пропал 10 декабря. Соответствующий пост 24 декабря опубликовал в своем паблике тверской поисковый отряд "Лиза Алерт".

Указано, что Рост Вячеслава - 170 см. Он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза каре-зеленые.

Из дома ушел в черной куртке с капюшоном, черных с белыми лампасами штанах и черной замшевой кепке.

Волонтеры поискового отряда просят всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, где-то видел его после 10 декабря, позвонить по телефонам: 8800-700-54-52 или 112.