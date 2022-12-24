В Твери сделает остановку отправившийся из Великого Устюга поезд Деда Мороза

По стране едет поезд Дед Мороза. Фото: VK/Поезд Деда Мороза

27 декабря в 12:30 на железнодорожный вокзал Твери прибудет поезд Деда Мороза. Он совершает большое путешествие по России.

Поезд Деда Мороза преодолеет свыше 33 тыс. км и совершит более 100 остановок в разных городах страны от Великого Устюга до Владивостока и обратно.

Везде, где делает остановку праздничный поезд, посетителей вокзалов ждет торжественная программа с участием артистов и аниматоров.

- Во время остановки в Твери планируется проведение праздника на открытом воздухе, участие в котором смогут принять все желающие. Вход на вокзал - свободный, - сообщила пресс-служба правительства региона.

Однако для визита в поезд к деду Морозу необходимо купить билет.

В Твери поезд простоит до 18:30, как видно из анонса.