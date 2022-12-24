В Тверском императорском дворце подготовили большую культурную программу на новогодние праздники

Тверская областная картинная галерея приглашает жителей и гостей Верхневолжья в новогодние праздники посетить императорский дворец. Фото: Александр ЖМУЛИН

Тверская областная картинная галерея приглашает жителей и гостей Верхневолжья отлично провести время в новогодние праздники в императорском дворце.

В преддверии Нового года - 25, 28, 30 декабря - в Дворцовой оранжерее в 13:00 пройдет череда экскурсий «История Рождественского дерева» (12+)

3 и 4 января в 10:30 в Белом зале состоится музыкальная экскурсия «Новогоднее путешествие по Дворцу» (по предварительной записи, 6+).

4 января в 14:00 всех желающих приглашают на авторскую экскурсию от известного тверского актера Тараса Кузьмина по основной экспозиции «Моя картинная галерея» (16+), а 6 января в 16:00 - от художницы и психолога Дины Вальберг (16+).

6 и 7 января в 10:00 в зале изостудии «Акварелька» на первом этаже состоится мастер-класс «Новогодняя игрушка» (по предварительной записи, 9+)

8 января в галерее пройдет музейная квест-игра по выставке «Дом Святого Спаса» (по предварительной записи, 9+)

Ряд мероприятий в новогодние каникулы пройдет в «Башне искусств». Со 2 по 8 января здесь будет представлена инсталляция «Рождественский вечер» (0+), 2 и 5 января в 10:00 состоится представление Теневого театра «Принцесса Фике» (по предварительной записи, 9+), а 7 января в 16:00 - показ музейно-поэтической программы «Рождество» (12+).

Традиционно, во время каникул сотрудники Тверского императорского дворца проведут сборные экскурсии по открывшимся выставкам (подробности здесь).

Билеты необходимо приобрести заранее в интернете. Доступна оплата Пушкинской картой. Количество мест на все мероприятия ограничено.

Справки и запись по телефону: +7 (4822) 34-31-56, 34-62-43.