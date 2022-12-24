В Тверской области рецидивист напал в храме на женщину, избив ее кирпичом

Подозреваемый в разбойном нападении на женщину в церкви арестован. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В селе Троица Удомельского округа некий мужчина напал на женщину в храме и, избив ее, ограбил.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, злоумышленник забрался в церковь ночью, а утром был обнаружен там работницей храма. Он напал на женщину. несколько раз ударил ее кирпичом по голове и телу, забрал ее сумку, в которой были 25000 рублей, банковская карта и телефон, а затем скрылся.

Оперативно прибывшие на место преступления полицейские, узнав у пострадавшей приметы нападавшего, пустились за ним в погоню. Установить направление его бегства помогли свежие следы на снегу.

Вскоре полицейские заметили шедшего вдоль обочины дороги мужчину. Приметы совпали. Злоумышленник бросился в лес, но убежать не смог - полицейские догнали его и скрутили.

Выяснилось, что результате погони был задержан сотрудниками уголовного розыска и местным участковым уполномоченным полиции был задержан ранее неоднократно судимый 27-летний мужчина.

Он сознался в нападении и грабеже. Мужчина арестован и заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».