В Тверской области сосед незапирающего дверь мужчины украл у него телевизор и резиновые сапоги

Подозреваемый сознался в краже, несколько лет он может провести за колючей проволокой. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ржеве у 47-летнего мужчины из квартиры были похищены телевизор, мобильный телефон, зимние сапоги, а также 5000 рублей. Потерпевший в этом время спал пьяный со сломанной ногой в квартире и ухом не повел.

Пресс-служба областного УМВД сообщила интересную деталь: обокраденный мужчина принципиально не запирал входную дверь в свое жилье.

Этим, а также его безпомощным состоянием и воспользовался злоумышленник, спокойно зайдя в квартиру.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний сосед пострадавшего.

Фигурант сознался в краже. Он рассказал, что похищенный телефон потерял, телевизор успел продать, а деньги пропил. Зато уцелели резиновые сапоги. Они были возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Нерадивому соседу грозит до шести лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.