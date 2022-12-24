К 24 декабря коронавирусом в Тверской области за сутки заразились 17 человек

Выявлено еще 17 случаев заражения ковидом. Фото: ПТО

По данным оперштаба региона на 24 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заразились 17 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 179 547 случаев заражения COVID-19.

176 462 заразившийся излечился от инфекции. 241 человек выздоровел за минувшие сутки.

314 жителей региона сейчас находятся на карантине.

2771 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 427 884, в том числе за последние сутки – 492.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.