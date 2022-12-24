Тверское управление МЧС напомнило о правилах безопасного обращения с фейерверками

Создавая атмосферу праздника при помощи пиротехники, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В преддверии новогодних праздников Главное управление МЧС России по Тверской области решило напомнить гражданам о том, как правильно и безопасно обращаться с фейерверками.

По данным управления, в регионе находится более 50 мест хранения и продажи пиротехнических изделий.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС, во все торговые точки с фейерверками сотрудниками ведомства нанесены так называемые профилактические визиты. В ходе них проверено наличие сертификатов качества на эту продукцию и даны рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности.

В Твери один из таких профилактических инструктажей в присутствии представителей СМИ провел инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери старший лейтенант внутренней службы Семен Бутков.

Семен Бутков провел профилактический инструктаж в одной из точек продаж пиротехники. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Он, кстати, отметил, что продавать пиротехническую продукцию несовершеннолетним у нас запрещено законом.

- В первую очередь, следует помнить, что пиротехнические изделия нужно покупать только в местах официальной продажи – в магазинах, обеспечивающих сохранность продукции, - подчеркнул Семен Бутков. - Некачественная продукция и не имеющая сертификата или декларации соответствия опасна. Это нужно запомнить. Хранить фейерверки следует в сухом месте, в оригинальной упаковке и в недоступных для детей местах. Перед запуском фейерверков стоит внимательно ознакомиться с инструкцией. Использовать фейерверки можно только на открытой местности, вдали от людей, жилых домов, деревьев, автостоянок. Запускать петарды рядом с домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара. Не разрешайте детям приводить в действие пиротехнические изделия. Не наклоняйтесь над фейерверком в случае его несрабатывания.

Вот еще несколько рекомендаций от Главное управление МЧС России по Тверской области:

– перед тем, как поджечь фитиль петарды и фейерверка, точно определите верх изделия, откуда будут вылетать горящие элементы;

– нельзя направлять фейерверки в сторону людей;

– не задерживайте горящую петарду в руках;

– к горящему изделию нельзя приближаться менее, чем на 5-10 м (согласно инструкции по эксплуатации);

– ни в коем случае не наклоняйтесь над изделием;

– если петарда не сработала, не пытайтесь подойти к ней, проверить или поджечь фитиль еще раз;

– нельзя применять пиротехнику с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия;

– утилизация фейерверков должна осуществляться согласно инструкции по – эксплуатации (маркировочного обозначения на пиротехническом изделии).

Напомним, что в Твери официально утверждено пять площадок, где официально разрешено запускать фейерверки в новогодние праздники.