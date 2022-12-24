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НовостиОбщество24 декабря 2022 8:11

Тверское управление МЧС напомнило о правилах безопасного обращения с фейерверками

А также провело профилактические рейды по точкам продажи пиротехнической продукции
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Создавая атмосферу праздника при помощи пиротехники, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности.

Создавая атмосферу праздника при помощи пиротехники, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В преддверии новогодних праздников Главное управление МЧС России по Тверской области решило напомнить гражданам о том, как правильно и безопасно обращаться с фейерверками.

По данным управления, в регионе находится более 50 мест хранения и продажи пиротехнических изделий.

Как сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС, во все торговые точки с фейерверками сотрудниками ведомства нанесены так называемые профилактические визиты. В ходе них проверено наличие сертификатов качества на эту продукцию и даны рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности.

В Твери один из таких профилактических инструктажей в присутствии представителей СМИ провел инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери старший лейтенант внутренней службы Семен Бутков.

Семен Бутков провел профилактический инструктаж в одной из точек продаж пиротехники. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Семен Бутков провел профилактический инструктаж в одной из точек продаж пиротехники. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Он, кстати, отметил, что продавать пиротехническую продукцию несовершеннолетним у нас запрещено законом.

- В первую очередь, следует помнить, что пиротехнические изделия нужно покупать только в местах официальной продажи – в магазинах, обеспечивающих сохранность продукции, - подчеркнул Семен Бутков. - Некачественная продукция и не имеющая сертификата или декларации соответствия опасна. Это нужно запомнить. Хранить фейерверки следует в сухом месте, в оригинальной упаковке и в недоступных для детей местах. Перед запуском фейерверков стоит внимательно ознакомиться с инструкцией. Использовать фейерверки можно только на открытой местности, вдали от людей, жилых домов, деревьев, автостоянок. Запускать петарды рядом с домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара. Не разрешайте детям приводить в действие пиротехнические изделия. Не наклоняйтесь над фейерверком в случае его несрабатывания.

Вот еще несколько рекомендаций от Главное управление МЧС России по Тверской области:

– перед тем, как поджечь фитиль петарды и фейерверка, точно определите верх изделия, откуда будут вылетать горящие элементы;

– нельзя направлять фейерверки в сторону людей;

– не задерживайте горящую петарду в руках;

– к горящему изделию нельзя приближаться менее, чем на 5-10 м (согласно инструкции по эксплуатации);

– ни в коем случае не наклоняйтесь над изделием;

– если петарда не сработала, не пытайтесь подойти к ней, проверить или поджечь фитиль еще раз;

– нельзя применять пиротехнику с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия;

– утилизация фейерверков должна осуществляться согласно инструкции по – эксплуатации (маркировочного обозначения на пиротехническом изделии).

Напомним, что в Твери официально утверждено пять площадок, где официально разрешено запускать фейерверки в новогодние праздники.