В Твери в аварии двух легковых автомобилей ушиблась женщина

Столкнулись две легковушки. Фото: УГИБДД по Тверской области

На улице Спартака около дома №42 в Твери произошла авария, в которой небольшую травму получила женщина.

Молодой мужчина за рулем "Лады Гранта" не пропустил на перекрестке управ ляемый женщиной "Рено". В итоге произошло столкновение.

Пострадала женщина за рулем иномарки - у нее диагностирован ушиб грудной клетки. Однако травма легкая - госпитализация не понадобилась.

На момент аварии водители были трезвы.

Об этом сообщило областное УГИБДД.