В Твери в аварии двух легковых автомобилей ушиблась женщина

Столкнулись две легковушки. Фото: УГИБДД по Тверской области
На улице Спартака около дома №42 в Твери произошла авария, в которой небольшую травму получила женщина.
Молодой мужчина за рулем "Лады Гранта" не пропустил на перекрестке управ ляемый женщиной "Рено". В итоге произошло столкновение.
Пострадала женщина за рулем иномарки - у нее диагностирован ушиб грудной клетки. Однако травма легкая - госпитализация не понадобилась.
На момент аварии водители были трезвы.
Об этом сообщило областное УГИБДД.