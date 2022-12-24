Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 декабря 2022 7:19

В Твери в аварии двух легковых автомобилей ушиблась женщина

Ей оказана помощь на месте
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Столкнулись две легковушки. Фото: УГИБДД по Тверской области

Столкнулись две легковушки. Фото: УГИБДД по Тверской области

На улице Спартака около дома №42 в Твери произошла авария, в которой небольшую травму получила женщина.

Молодой мужчина за рулем "Лады Гранта" не пропустил на перекрестке управ ляемый женщиной "Рено". В итоге произошло столкновение.

Пострадала женщина за рулем иномарки - у нее диагностирован ушиб грудной клетки. Однако травма легкая - госпитализация не понадобилась.

На момент аварии водители были трезвы.

Об этом сообщило областное УГИБДД.