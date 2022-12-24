В Твери мужчина попался на удочку мошенника, откликнувшись на объявление в интернете

Еще один человек стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Фото: Ольга Крыльцова

37-летний житель Заволжского района Твери стал жертвой мошенника, захотев купить видеокарту (для компьютера) по объявлению на популярном профильном сайте.

Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД.

Тверичанин связался с "продавцом" в мессенджере. В ходе общения собеседник убедил потерпевшего перевести ему предоплату за товар по номеру неизвестной банковской карты в сумме более 139 тыс. рублей. После того, как деньги были переведены, лжепродавец перестал выходить на связь.

По данному факту следственным подразделением Заволжского отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся следствие.

Сотрудники тверской полиции в очередной раз убедительно просят жителей Верхневолжья проявлять бдительность и не доверять незнакомцам. Если вы совершаете онлайн-покупки, внимательно отнеситесь к выбору продавца или магазина.

Чтобы пресечь действия мошенников, очень важно общаться с потенциальными продавцами и покупателями только на сайте, и не соглашаться увести диалог с площадки в сторонние мессенджеры и социальные сети. Система безопасности на сайте объявлений всегда блокирует подозрительную активность даже в переписке.