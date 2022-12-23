Жители Тверской области в этом году расплатились «кредитками» за товары на 292 миллиарда рублей

В регионе установлен 28461 электронный терминал. Фото: тверское отделение Банка России

За девять месяцев текущего года жители Тверского региона с использованием платежных карт совершили 206,2 млн операций на сумму 292,3 млрд рублей. Такую статистику приводит региональное отделение Банка России.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций выросло на 5,4%, а объем увеличился на 6,4%. На безналичные платежи приходится 93,6% всех транзакций, а количество операций по снятию денег сократилось на 6,4%» - сообщают в пресс-службе тверского отделения банка.

Каждый тверичанин пользуется в среднем двумя банковскими картами, сумма среднего чека по безналичной оплате товаров и услуг составила 1420 руб.

- Значительно выросло количество активных пользователей, регулярно совершающих оплату через Систему быстрых платежей по QR-коду. Это связано с удобством и возможностью проводить оплату без применения карты. Сегодня операции в торговых точках с использованием QR-кодов и ссылок уже становятся привычным способом совершать ежедневные транзакции. Для бизнеса такие платежи выгодны – при использовании СБП комиссия за обслуживание значительно ниже банковской, – комментирует Наталья Герич, эксперт тверского отделения Банка России.

В Верхневолжье за девять месяцев 2022 года почти половина (46,3%) товаров и платных услуг (292,5 млрд рублей) оплачена посредством безналичных операций с использованием платежных карт.

В регионе установлено 28461 электронный терминал и 1 469 банкоматов, где можно снять или внести деньги на карту и оплатить услуги.