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НовостиОбщество23 декабря 2022 17:11

От Москвы до станции «Ржевский мемориал» продолжат ходить электрички

«Ласточки» отправляются от Рижского вокзала
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
«Ласточки» продолжат курсировать до мемориала во Ржеве.

«Ласточки» продолжат курсировать до мемориала во Ржеве.

Фото: ПТО

В Тверской области продолжит работу железнодорожный маршрут от Москвы до станции «Ржевский мемориал».

«23 декабря Министерством транспорта Тверской области заключен договор с Центральной пригородной пассажирской компанией на организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской области в 2023 году» - сообщает пресс-служба регионального правительства.

В соответствии с заключенным договором маршрут Москва-Рижская – Волоколамск – Ржевский Мемориал – Муравьёво сохраняется с тем же количеством поездов, что и в текущем году - 628 маршрутов в год. «Ласточки» до Ржевского мемориала курсируют в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник.

Остановки по пути следования: Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев Балтийский, Ржевский Мемориал, Муравьево.