От Москвы до станции «Ржевский мемориал» продолжат ходить электрички

«Ласточки» продолжат курсировать до мемориала во Ржеве. Фото: ПТО

В Тверской области продолжит работу железнодорожный маршрут от Москвы до станции «Ржевский мемориал».

«23 декабря Министерством транспорта Тверской области заключен договор с Центральной пригородной пассажирской компанией на организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской области в 2023 году» - сообщает пресс-служба регионального правительства.

В соответствии с заключенным договором маршрут Москва-Рижская – Волоколамск – Ржевский Мемориал – Муравьёво сохраняется с тем же количеством поездов, что и в текущем году - 628 маршрутов в год. «Ласточки» до Ржевского мемориала курсируют в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник.

Остановки по пути следования: Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев Балтийский, Ржевский Мемориал, Муравьево.