Над Тверью проводились ночные учебные полёты тяжёлых транспортных самолётов Ил-76

Вид на ночную Тверь из кабины Ил-76. Фото: Минобороны РФ

В небе над Тверью проводились ночные полёты самолетов Ил-76. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

На аэродроме Мигалово лётчики отрабатывали взлет и посадку, взаимодействие с группой руководства полетами. Также было проведено условное десантирование с открыванием рампы и уход на второй круг.

– Выполнение таких полетов необходимо для повышения уровня натренированности экипажей, готовности выполнять полеты в любое время суток на любых аэродромах, – пояснили цель полетов в пресс-службе Минобороны РФ.

Также было отработано условное десантирование с открыванием рампы и уход на второй круг.

СПРАВКА «КП»

Тяжёлый транспортный самолёт Ил-76 может доставлять до 60 тонн груза на расстояние 5 тысяч километров. В него помещается сразу два грузовых автомобиля и более 100 человек с имуществом и спасательным оборудованием.