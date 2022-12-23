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НовостиОбщество23 декабря 2022 16:24

Над Тверью проводились ночные учебные полёты тяжёлых транспортных самолётов Ил-76

Подробности сообщили в Минобороны РФ
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вид на ночную Тверь из кабины Ил-76. Фото: Минобороны РФ

Вид на ночную Тверь из кабины Ил-76. Фото: Минобороны РФ

В небе над Тверью проводились ночные полёты самолетов Ил-76. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

На аэродроме Мигалово лётчики отрабатывали взлет и посадку, взаимодействие с группой руководства полетами. Также было проведено условное десантирование с открыванием рампы и уход на второй круг.

– Выполнение таких полетов необходимо для повышения уровня натренированности экипажей, готовности выполнять полеты в любое время суток на любых аэродромах, – пояснили цель полетов в пресс-службе Минобороны РФ.

Также было отработано условное десантирование с открыванием рампы и уход на второй круг.

СПРАВКА «КП»

Тяжёлый транспортный самолёт Ил-76 может доставлять до 60 тонн груза на расстояние 5 тысяч километров. В него помещается сразу два грузовых автомобиля и более 100 человек с имуществом и спасательным оборудованием.